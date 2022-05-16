الباروني: مجلسا النواب والدولة جهتين يجب أن تتفقا على وضع الأسس التشريعية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني إن الآمال المعلقة الآن على مشاورات القاهرة كبيرة، مشيرًا إلى أن تصريحات الجانبين تؤكد أن المشاكل الخلافية قد تذلل.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن المهم الآن هو الوصول لقاعدة دستورية تمكن من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، لأن هذا السبب كان وراء تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أنه وفق قانون بوزنيقة، أصبح مجلس النواب والدولة جهتين يجب أن تتفقا على وضع الأسس التشريعية، فعلى الأول التشريع والثاني الموافقة.

وأكد الباروني أن باقي الخلافات بسيطة ولن تعيق المباحثات الرئيسة الخاصة بالانتخابات، وفي حال تم الاتفاق على قاعدة دستورية ستحسم الأمور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية