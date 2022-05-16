نائب رئيس حكومة الاستقرار يشارك في تدشين مشروع تحديث مخطط توسعات حاضرة بنغازي

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار علي القطراني بحفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام لتوسعات حاضرة بنغازي رفقة وزير الاستثمار ووزير الحكم المحلي ووزير المواصلات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي ودرنة والقائم بالأعمال بسفارة اليونان وقنصل اليونان وقنصل مصر ووفد الشركة اليونانية المنفذة للمشروع.

وأكد القطراني ضرورة الاهتمام بالمباني ذات الطابع التاريخي وإعادة تأهيلها وإعمار المناطق المتضررة بالمدينة وتهيئة المناطق العشوائية والتركيز على مشاريع الطرق والمواصلات والبحيرات السبع والمشاريع الأخرى المتوقفة.

ووجه القطراني دعوة للشركات الأجنبية للعودة إلى ليبيا والمساهمة في مرحلة البناء التي ستشمل كافة مناطق البلاد، مؤكداً سعي الحكومة لتذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام حركة التنمية والإعمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا