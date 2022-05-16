مقتل شاب وإصابة آخر في اشتباكات شهدتها مدينة صبراتة | أخبار ليبيا 24

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قتل الشاب وجدي الكمخي وأصيب عبدالحميد الشريف. أمس الأحد خلال اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة صبراتة .

وأكدت مصادر متطابقة أن الاشتباكات كانت مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أنه بحسب شهود عيان فإن أصوات الاشتباكات سمعت في جميع أرجاء المدينة.

، مؤكدا عودة الأوضاع إلى الهدوء في منطقة الاشتباك صباح اليوم بعد انتشار الجهات الأمنية في المدينة.

ونقل بعض رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تؤكد عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي بعد اشتباكات أمس الأحد.

وشهدت جنزور أمس الأول اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين كتيبة فرسان جنزور والكتيبة 55 مشاة. مما تسببت في أضرار جسيمة في البنية التحتية لمحطة غرب طرابلس البخارية.