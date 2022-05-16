القائم بأعمال السفارة اليونانية: ليبيا ستحضى بإهتمام خاص من قبل السلطات اليونانية

أكد القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس إستعداد بلاده للبدء في توطيد العلاقات الليبية اليونانية من خلال عدة اجراءات ستتخذ في اقرب الآجال والتي من أهمها البدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية و الأوروبية للمواطنين الليبيين وستولىَ الحالات المرضية الحرجة إهتماماً خاصاً.
ستاماتيكوس، وفي تصريحات لقناتنا، قال: “سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية وإستعادة الحركة التجارية والسياحية حتى من خلال حركة الملاحة التي ستكون من خلال عدة موانىء من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف عمله قريباً”.
كما أكد بأن “ليبيا ستحضى بإهتمام خاص من قبل السلطات اليونانية وان الشركات اليونانية ستساهم في التنمية وإعادة الإعمار كما سيكون هناك تعاون في مجالات اخرى كالمجال الطبي من حيث التدريب والعلاج والمجال الزراعي الذي تم بحثه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية وغيرها من المجالات التي ستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين”.
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