القائم بأعمال السفارة اليونانية: ليبيا ستحضى بإهتمام خاص من قبل السلطات اليونانية

أكد القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس إستعداد بلاده للبدء في توطيد العلاقات الليبية اليونانية من خلال عدة اجراءات ستتخذ في اقرب الآجال والتي من أهمها البدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية و الأوروبية للمواطنين الليبيين وستولىَ الحالات المرضية الحرجة إهتماماً خاصاً.

ستاماتيكوس، وفي تصريحات لقناتنا، قال: “سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية وإستعادة الحركة التجارية والسياحية حتى من خلال حركة الملاحة التي ستكون من خلال عدة موانىء من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف عمله قريباً”.