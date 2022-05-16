وزير الصحة الأردني: نبحث تنظيم برامج سياحة علاجية للمرضى الليبيين

أكد وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أنهم يبحثون حاليًا إمكانية إعادة استقبال المرضى الليبيين.

وقال الهواري خلال اجتماع مشترك للجنتي الصحة والبيئة، والسياحة والخدمات العامة بمجلس النواب الأردني: “نعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات لإعادة استقبال المرضى الليبيين، وتنظيم برامج السياحة العلاجية”.

وأضاف “نضع خطط وبرامج مرتبطة باستقبال كافة المستفيدين من برامج السياحة العلاجية، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، وتوحيد المرجعيات المعنية باستقبال وتقديم الخدمة العلاجية لهم”.

وتابع “من بين تلك الخطط المعدة، هو تمكين السائح العلاجي ومرافقيه من زيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمملكة الأردنية”.