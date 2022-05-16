حكومة باشاغا: سنعمل على تذليل الصعاب أمام الشركات الهندية

أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة فتحي باشاغا أن الحكومة الليبية ستعمل على تذليل كافة المصاعب أمام الشركات والمستثمرين من الهند للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا

جاء ذلك خلال لقاء جمع في مدينة بنغازي نائب رئيس مجلس الوزراء مع سفير الهند لدى ليبيا ان جي جان جيت والوفد المرافق له بحضور عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد بحسب صفحة “أخبار وزارات الحكومة الليبية”.

وبين القطراني أن الشركات الهندية تلقىَ إقبالا كبيرا على مستوى عالمي كونها تتميز بدقة الأداء وأن التعاون سيشمل مجالات أخرى كالاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها وأكد أن اللقاء سيفتح آفاق التعاون في عدة مجالات خاصةً مشاريع البنية التحتية والإسكان.

ومن جانبه أكد سفير الهند أن هذه الزيارة هي الأولى للمدينة وقد أعطت انطباعاً جيداً، وأضاف أن الهند يسعدها التعاون مع ليبيا في شتى المجالات وأنها لن تدخر جهداً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.