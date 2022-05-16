مرور 53 يوماً على الاحتجاز التعسفي لعلي الريفاوي

يستمر احتجاز علي الريفاوي مراسل قنوات 218 لليوم الثالث والخمسين على التوالي، بعد احتجازه بتاريخ 26 مارس الفائت على يد جهاز الأمن الداخلي في سرت.

ورغم المطالبات الدولية والمحلية والحقوقية المستمرة بالكشف عن مصير الريفاوي وإطلاق سراحه، إلا أن جهاز الأمن الداخلي المتهم بتغييب الريفاوي يرفض تقديم أي بيان رسمي أو الكشف عن ملابسات وأسباب الاختطاف.

وكانت إدارة قنوات 218 طالبت في بيان لها بالكشف عن مصير الريفاوي، وحمّلت الأمن الداخلي مسؤولية سلامته، وتبعها بذلك عدد من المنظمات الدولية والحقوقية.

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