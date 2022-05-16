هيئة الحج تعلن عدد الحجاج والتكلفة وموعد القرعة

أكد رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي محمد البشير، أنه تم تحديد عدد الحجاج الليبيين لهذا الموسم بـ 3531 حاجا وهو عدد لا يشمل إلا من هم دون 65 عاما، بموجب قرار من وزارة الحج السعودية.

وأكد رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة خلال مؤتمر صحفي عدم المساس بنتائج قرعة الحج للعامين الماضيين.

من جانبه بين نائب رئيس هيئة الحج والعمرة صبري البوعيشي: أن تكلفة الحج هذا العام قُدرت بِــ 6500$ للحاج الواحد مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتقديم الدعم اللازم للحجاج وسيتضح هذا الدعم خلال الأيام القادمة.

وأوضح أنه سيجري عمل القرعة يوم الاثنين القادم من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا في كل تنسيقية من تنسيقيات الحج في ليبيا والبالغة 16 تنسيقية على مستوى ليبيا.