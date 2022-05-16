الشيباني: كل شيء في ليبيا يسير عكس الاتجاه الصحيح

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن كل الأجسام في ليبيا فاقدة للشرعية الحقيقية، ومتمسكة بالسلطة، لافتًا إلى ما أصدره مجلس النواب في مراحل زمنية مختلفة من قرارات بإقالة مسؤولي أجهزة سيادية في غرب ليبيا، دون استجابة منهم.

الشيباني تابع في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “للأسف الشديد كل شيء في ليبيا يسير عكس الاتجاه الصحيح”.

ونوّه إلى أن عملية تسليم السلطة خرجت من الإطار الدستوري والقانوني إلى ظروف (الأمر الواقع) السياسية والاجتماعية والثقافية؛ بجانب انعكاسات الأحداث والتفاهمات الداخلية والخارجية البعيدة عن مواد الدستور ونصوص القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية