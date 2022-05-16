الشركة الليبية للاستثمارات تحذر من بيع أصولها

حذرت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية من وصفتهم بـالمحسوبين على مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من محاولة بيع أصولها الثابتة أو المنقولة.

وأضافت الشركة في بيان اطلعت 218 على نسخة منه ، أنها ستتجه إلى القضاء للمطالبة بإدانة الأطراف المتورطة بسبب مساسهم غير المشروع بالمال العام والمراكز الإدارية والمالية للشركة والمؤسسات التابعة لها.

ويقدّر رأس مال الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بنحو ملياري دينار.

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