القطراني يبحث مع السفير الهندي فتح أفاق التعاون المشترك بين الهند وليبيا

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي بسفير جمهورية الهند لدى ليبيا ان جي جان جيت والوفد المرافق له بحضور عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالسفير الهندي مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح أفاق التعاون في عدة مجالات خاصةً مشاريع البنية التحتية والإسكان مضيفاً أن “الشركات الهندية تلقىَ إقبال كبير على مستوى عالمي كونها تتميز بدقة الأداء وأن الحكومة الليبية ستعمل على تذليل كافة المصاعب أمام الشركات والمستثمرين من جمهورية الهند الصديقة للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا وأن التعاون سيشمل مجالات أخرى كالإقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها”.

ومن جهته عبر السفير عن سعادته بحفاوة الترحاب التي لاقاها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ومن كل من قابله في مدينة بنغازي مضيفاً بأن “هذه الزيارة هي الأولى للمدينة وقد أعطت انطباعاً جيداً”.

وأضاف بأن “جمهورية الهند يسعدها التعاون مع دولة ليبيا في شتى المجالات وأنها لن تدخر جهداً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.