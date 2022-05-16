القطراني يستقبل القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا والقنصل العام

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني في مدينة بنغازي بالقائم بأعمال سفارة جمهورية اليونان لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس والقنصل العام اخيليس راكنس توطيد العلاقات بين البلدين

القطراني أشاد بالتعاون الاقتصادي المشترك والاتفاقيات الثنائية المبرمة في عدة مجالات بين البلدين، مضيفاً ان دولة اليونان دولة صديقة ولها مواقف إيجابية لاتُنسى مع دولة ليبيا.

بدوره أبدى القائم بأعمال السفارة اليونانية في إصدار تأشيرات الدخول المحلية و الأوروبية للمواطنين الليبيين وستولىَ الحالات المرضية الحرجة إهتماماً خاصاً، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية وإستعادة الحركة التجارية والسياحية حتى من خلال حركة الملاحة التي ستكون من خلال عدة موانىء من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف عمله قريباً.