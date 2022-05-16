البعثة الأممية تدين اشتباكات جنزور

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن شديد القلق إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس، 15 أيار/ مايو، والتي شملت إطلاق نار عشوائي وسط أنباء تفيد باستخدام للأسلحة الثقيلة وذلك في منطقة جنزور، وهي منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس.

وقالت البعثة في بيان إن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختف المجموعات المسلحة يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح.

وأعتبرت أن مثل هذه الحوادث يؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد.

كما طالبت البعثة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية. مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام.