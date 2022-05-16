الحكومة تحث وزارتي الداخلية والصحة على استيفاء إجراءات رفع مرتبات موظفيها

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزراء كلٍ من المالية والداخلية والصحة، لموافاته وبشكل عاجل عن ما تم اتخاذه من إجراءات، بشأن تسوية أوضاع موظفي قطاع الصحة وهيئة الشرطة.

جاء ذلك في مخاطبات بعث بها وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، الإثنين، تدعو الوزارات المعنية لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة، تنفيذاً للقانون رقم 6 لعام 2019، والعاملين بقطاع الصحة تنفيذاً لقرار 885 للعام ذاته، وذلك وفق ما جرى مناقشته في اجتماع رئيس الحكومة بوزارة المالية في 24 أبريل الماضي.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد أكد خلال اجتماعه بديوان وزارة المالية، عزمه مباشرة صرف الزيادات المقررة لقطاع الصحة والشرطة عقب الانتهاء من إعداد البيانات والمستندات اللازمة لذلك.

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