كريستيان بوك: زيارة القاهرة جاءت للبحث في آخر مستجدات الوضع السياسي الليبي

القاهرة 16 مايو 2022 (وال)- قال مفوض وزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى والسفير السابق في ليبيا كريستيان بوك، إن زيارته إلى القاهرة؛ جاءت للبحث في آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

تصريحات كريستيان بوك؛ والمرشح حاليًا لشغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا جاءت في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع تويتر.

وقال كريستيان بوك إنه التقى مع السفراء الألمان لدى القاهرة فرانك هارتمان، ولدى ليبيا مايكل أونماخت، خلال المشاركة في جلسة المشاورات الثنائية حول الوضع في ليبيا، وبحضور ممثلين عن الجانب المصري. (وال) ب ع/ ر ت

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