آمر غرفة عمليات سرت يهنأ القائد العام بمناسبة العيد الثامن لثورة الكرامة

هنأ آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمناسبة العيد الثامن لثورة الكرامة.

اللواء سالم، وفي تهنأته التي تحصلت قناتنا على نسخة منها، قال: “بمناسبة العيد الثامن لثورة الكرامة، أتقدم اليكم باسمى وباسم الابطال المرابطون فى الخطوط الامامية، وباسم كافة منتسبي الأجهزة الأمنية بمدينة سرت، بأسمى التهانى والتبريكات بحلول هذه المناسبة والتى تكسر وتحطم فيها حلم التكفيريين والخونة والمتأمرين على بلادنا الغالية وبفضل قيادتكم الحكيمة وتضحيات ودماء الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة فداء لهذا الوطن”.

وتابع: “وبهذه المناسبة نتمنى من الله تعالى أن يمن عليكم بالصحة والعافية ولليبيا بان تنعم بالأمن والاستقرار بقيادتكم الحكيمة”.