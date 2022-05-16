الدبيبة: تركيا وقفت معنا في أصعب الظروف ونريد الاستفادة من تجربتها

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تريد الاستفادة من التجربة التركية للتقدم بليبيا إلى الأمام، فهي دولة صديقة، متابعا:” وقفت معنا في أصعب الظروف”.

وأضاف الدبيبة، في كلمته بملتقى رجال الأعمال والمستثمرين الليبي التركي، والذي تنظمه بلدية تاجوراء، أن تركيا دولة مسلمة، وطبيعة شعبها قريبة جدًا من المجتمع الليبي، ونتمنى أن تكونوا شركاء حقيقيين لنا، ونحن سندعم هذه الشراكة”.

وتابع:” سنتخذ كل القرارات التي تريدونها، لنشجع أعمالكم على أن تتم بأفضل صورة، وسندعمكم بقروض في حال المشروعات المشتركة بين البلدين”.

واستطرد:” سنستمع لمقترحاتكم وأفكاركم، ونريد ضمان حقوق المستثمرين في كلا البلدين، من خلال المصارف أو القوانين اللازمة، ونريد استثمارات تركيا في المصارف والصناعة والبنية التحتية، وفي القطاعات وعلى رأسها الصحة”.

ولفت إلى أن تركيا تطورت في مجال قطاعات الصحة ومصانع التجزئة ونريد الاستفادة من خبراتها بصورة كبيرة في تلك المجالات”.

وشدد على أن اختيار مدينة تاجوراء لانطلاق هذه الجمعية، هو اختيار ذكي جدًا، وأهلها يعتبرون من نخبة الشعب الليبي، وقريبين من طرابلس والفرص الاستثمارية كبيرة جدًا في هذه المدينة”.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يعتبر من الفعاليات الاقتصادية الأساسية التي نحرص على المشاركة فيها وإقامتها.