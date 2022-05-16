برلمانيون يدعون سفير الهند لافتتاح قنصلية في بنغازي

التقى عدد من أعضاء مجلس النواب عائشة الطبلقي، سعيد امغيب، وإبراهيم الزغيد ، سفير الهند لدى ليبيا “نجولكهام جانهوم جانجتى” الذي يؤدي زيارة إلى مدينة بنغازي لتفقد أوضاع الجالية الهندية في المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن البرلمانيين جددوا خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي التأكيد على أهمية افتتاح قنصلية للهند في مدينة بنغازي لمزيد من التنسيق ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وطالبوا الحكومة الهندية برفع الحظر على سفر العمالة الهندية إلى ليبيا من أجل زيادة التعاون بين البلدين.

وأكد النواب حرصهم على تعزيز العلاقات مع الهند في جميع المجالات وتشكيل فرق لمتابعة الموضوعات المشتركة وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الهندية في المجالات المختلفة منها الصحة والتعليم والإنشاءات والصناعات البتروكيماوية .

وقدم النواب دعوة لسفير الهند لزيارة بنغازي رسميا مجدداً لمزيد من النقاش والتباحث حول الموضوعات التي تهم البلدين.