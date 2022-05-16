مراسل 218: أكثر من 25 شاحنة وقود في طريقها إلى المنطقة الجنوبية

أفاد مراسل 218 بقرب وصول ما يزيد عن 25 شاحنة، إلى المنطقة الجنوبية.

وأضاف أن من بين الشحنة المقدر وصولها لمحطات الوقود بالجنوب، إمدادات مخصصة لمدن بلدية الجفرة، كانت عالقة في إحدى محطات مدينة اجدابيا منذ يوم الجمعة الماضي دون معرفة الأسباب.

وتأتي هذه الشحنة في إطار جسر الإمدادات بين مستودعات البريقة في المنطقة الشرقية والوسطى، ومستودع سبها النفطي الموزع الرئيس على باقي محطات المنطقة الجنوبية، في وقت تواصل فيه نواقل الوقود وصولها للموانئ النفطية محملة بأطنان من وقود البنزين والديزل.

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