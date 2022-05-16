اللافي يستعرض الخطوات المتخذة لإستكمال مشروع المصالحة الوطنية

طرابلس 16 مايو 2022 (وال)- ترأس النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي اليوم الإثنين، اجتماع ضم ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر.

هذا وتم خلاله؛ استعراض الخطوات المتخذة لدمج المبادرات المقدمة بخصوص المصالحة الوطنية في مشروع واحد يساهم في نجاحه.

وأكد اللافي على أهمية المبادرات لدعم مشروع المصالحة، ودراستها لدمجها في مشروع واحد، يكون منهجًا لعمل مفوضية المصالحة الوطنية، ليُساهم في إرساء قواعد السلام، وتحقيق الاستقرار في ليبيا. (وال) ح س/ ر ت

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