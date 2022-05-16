معلنة عن موعد القرعة.. الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تكشف عن تكلفة الحج لهذا العام

أعلنت الهيئة العامة للحج، رسميًا، أن تكلفة الحج لهذا العام 6500 دولار للفرد الواحد أي ما يُقارب 32.500 ألف دينار ليبي.

وقال رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي محمد البشير، خلال مؤتمر صحفي، إن القرعة ستُجري يوم الإثنين المُقبل ولا حج لمن تجاوزت أعمارهم 64 عامًا.

وأضاف البشير، أن موسم الحج هذا العام استثنائي وليس على النسق السابق لأنه محكوم بالعدد والفئة العمرية.

ولفت إلى أن هذا الأمر خارج إرادتنا لأنه صادر عن وزارة الحج والعمرة في وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وشدد على أن هذا الأمر انعكس على نصيب ليبيا فحُدد عدد حجاجنا بـ 3531 حاجا.

وأوضح أن الفئة العمرية من 65 فأعلى مستثنون من الحج وبالتالي نستهدف من 64 فأقل.

وتابع: ”ورثنا قرعتين للحج عن سنة 2020 و2021 وأعلنا من البداية أنه لا مساس بقرعة الحج وأن الحقوق محفوظة”.

ومن جانبه، قال نائب رئيس هيئة الحج والعمرة صبري البوعيشي ”من سبق له الحج على مدار الأعوام الماضية لن تكون له حصة هذا العام”.

وأضاف: ”لدينا قرعتين سابقتين بـ7800 حاج لكل عام من عامي 2020 و2021.

وتابع:” سيتم استبعاد من حج مسبقًا والفئات العمرية المستثناة وعمل قرعة يوم الإثنين القادم على مستوى ليبيا من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وسننشئ بوابة إلكترونية خاصة بالعمرة لتسهيل إجراءات الراغبين في أدائها”.