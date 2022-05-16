بدء موسم جز صوف الأغنام في سرت

بدأ في سرت موسم جز صوف الأغنام هذه الأيام من قبل مربي الغنام والمواشي بالمنطقة، وهو محفل موسمي يعد من أهم المناشط التراثية الليبية الموروثة بمناطق البادية، التي يطلق عليها محليًا «الجلامة».

وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المربين في سرت حسين الزرقاء لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن أصحاب المواشي يقومون خلال هذا الموسم بنصب الخيام وتجميع المتطوعين من الأقارب والأصدقاء والجيران ومحبي هذه التظاهرة لمساعدة مالك الأغنام في جز صوف المواشي والأغنام استعدادًا لدخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة.

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وأوضح الزرقاء أن جز الصوف يهدف إلى التخفيف على الأغنام ومساعدتها على مقاومة حر الصيف، مبينا أن العملية تجري على هيئة عرس شعبي تتعالي فيه أصوات الأهازيج الشعرية والقصائد الشعبية كما يجري تنظيم ولائم لإجرام الضيوف المشاركين في العملية.

وتوقع رئيس لجنة نقابة المربين بسرت أن يبلغ العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام خلال موسم جز الصوف في المنطقة هذا العام أكثر من 15 ألف رأس من الأغنام.

جز صوف الأغنام في سرت. (الإنترنت)

جز صوف الأغنام في سرت. (الإنترنت)

جز صوف الأغنام في سرت. (الإنترنت)