البعثة الأممية تدعو لوقف الاشتباكات في جنزور

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علّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة جنزور يوم أمس الأحد، داعية من وصفتهم بـ “الأطراف المتحاربة” إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية.

ودعت البعثة، في بيان، “جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام”.

وقالت، إنها “قلقة بشدة إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس الأحد 15 مايو الجاري، والتي شملت إطلاق نار عشوائي وأنباء تفيد باستخدام للأسلحة الثقيلة في منطقة جنزور، وهي منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس”.

وأضافت، أن “ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح”.

وقالت، إن “هذه الحوادث تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة. واستخدامها خارج سيطرة الدولة. ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد.”