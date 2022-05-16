هيئة الحج تحدد تكلفة الحج هذا للعام بـ 6500 دولار للحاج الواحد

كشفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عن تكلفة الحج هذا العام، والتي قُدّرت بـ 6500 دولار للحاج الواحد أي ما يتجاوز 30 ألف دينار ليبي.

وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن قرعة الحج ستجرى الأسبوع القادم عبر تنسيقيات الحج، مشيرة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة قررت دعم الحجيج في القيمة المالية، دون بيان طبيعة هذا الدعم الذي أكدت أنه سيتضح خلال الأيام القادمة.

وكانت السلطات في المملكة السعودية قد حددت حصة دولة ليبيا في عدد حجاج هذا الموسم بـ3531 حاجاً، بحيث لا يتجاوز عدد الحجيج من داخل السعودية وخارجها مليون حاج مع تحديد سقف عمر لا يتجاوز 65 عاماً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية