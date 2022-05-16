الهلال الأحمر يقدم خدمة الإتصالات الهاتفية للمهاجرين بمركز إيواء قنفوذة للتواصل مع ذويهم في بلدانهم

بنغازي 16 مايو 2022 (وال)- قام متطوعي وحدة الهجرة ووحدة إعادة الروابط العائلية بقسم الحماية بالهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي،بزيارة لمركز إيواء المهاجرين “قنفودة”، بهدف تقديم خدمة الإتصالات الهاتفية؛ من أجل تمكين نزلاء المركز من التواصل مع ذويهم في بلدانهم.

الخطوة جاءت في إطار الحرص على تلبية حاجة المهاجرين بمركز الهجرة غير الشرعية بنغازي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتنوعت الاتصالات من عدة دول مختلفة منها: أثيوبيا – السودان – نيجيريا – السعودية. (وال) ح س/ ر ت

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