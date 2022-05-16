السائح يحذر من موجة خامسة لفيروس كورونا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

حذر رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، من موجة خامسة لفيروس كورونا قد تضرب البلاد، مشيراً إلى عزم المركز إطلاق حملات تطعيم موسعة بالتعاون مع المنظمات الدولية والقطاعات الأخرى.

وأوضح السائح في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، اليوم الاثنين، “أن ما يحدث في العالم قد ينبئنا بحدوث موجة خامسة في بلادنا.. أنا أعلم جيدا بأننا وصلنا لمرحلة بعدم الرغبة في الحديث عن الجائحة.. وتناسينا ما حدث لنا في الموجة الثالثة، والحقيقة نحن انتصرنا على الموجة الرابعة بأقل الأضرار لدرجة أننا لم نضطر لاتخاذ أي إجراءات قاسية”.

وطالب السائح بضرورة صرف المستحقات المالية للعاملين في حملات التطعيم والكوادر التي تتعامل مع الجائحة.

وأشار السائح أنه عقد اجتماعاً مع منظمة اليونيسيف وعدة منظمات صحية أخرى.. تركز حول الاستعدادات المتخذة للتعامل مع الموجة الخامسة بعد أن سجلت الولايات المتحدة أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة.. والرقم الحقيقي قد يصل إلى نصف مليون حالة في اليوم، وفق تعبيره.