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نواب يطالبون برفع حظر سفر العمالة الهندية إلى ليبيا من أجل زيادة التعاون

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى عدد من أعضاء مجلس النواب يمثلون عدداً من اللجان البرلمانية بالمجلس وهم عائشة الطبلقي ، سعيد امغيب ، إبراهيم الزغيد ، سفير جمهورية الهند لدى ليبيا دد “نجولكهام جانهوم جانجتى” ، وذلك في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي ، حيث يقوم سفير الهند بزيارة لتفقد أوضاع الجالية الهندية في المدينة.

و أكد النواب خلال اللقاء حرصهم على تعزيز العلاقات مع جمهورية الهند في جميع المجالات وتشكيل فرق لمتابعة الموضوعات المشتركة ، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الهندية في المجالات المختلفة منها الصحة والتعليم والإنشاءات والصناعات البتروكيماوية .

كما جدد أعضاء مجلس النواب التأكيد على أهمية افتتاح قنصلية لجمهورية الهند في مدينة بنغازي لمزيد من التنسيق ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وطالبوا الحكومة الهندية برفع الحظر على سفر العمالة الهندية إلى ليبيا من اجل زيادة التعاون بين البلدين ، وتقدموا بدعوة السفير لزيارة بنغازي رسميا مجدداً لمزيد من النقاش والتباحث حول الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين.

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صحيفة الساعة 24

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