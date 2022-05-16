سفير ليبيا بالخرطوم يلتقي وكيل وزارة الخارجية السودانية

العنوان

التقى، فوزي بومريز، سفير الدولة الليبية لدى جمهورية السودان مع وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلّف السفير، نادر يوسف الطيب.

وقالت السفارة الليبية، في الخرطوم، إن الطيب أكد على عمق العلاقات السودانية الليبية وضرورة العمل على تطويرها في المجالات كافة.

وأضافت، أن الطيب جدد حرص السودان على تطوير تلك العلاقات في إطار التكامل بين البلدين والتنسيق المشترك.

وكرت، أنه أشار إلى ضرورة عودة منظمة دول الساحل والصحراء (س.ص) واستئناف التعاون مع ليبيا.

وقالت السفارة، إن بومريز أكد على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين طوال الحقب الماضية.

وأضافت، أنه أبدى استعداد ليبيا للعمل من أجل إحياء التكامل الليبي السوداني وإعادة عمل الغرف التجارية المشتركة من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المختصة.