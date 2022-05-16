فريق تقصي الحقائق الأممي يطلع على آليات عمل هيئة المفقودين

اطلع رئيس وفد بعثة الأمم المتحدة للجنة تقصى الحقائق أوندو أوزكاليبتشي، والوفد المصاحب له، على آلية العمل الداخلي والتحديات والصعوبات التي تواجه الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أوزكاليبتشي مع رئيس وادارات الهيئة في طرابلس، الأحد، عقب زيارة الوفد الأممي لمدينة ترهونة، حيث جرى خلاله استعراض آليات العمل ابتداء من الإبلاغ عن مفقود، مرورا بإدارة قيد الأهالي وطرق فتح الملفات وأخذ عينات الدم وصولاً إلى مختبرات الهيئة لتحليل الحمض النووي.

يُذكر أن الهيئة نجحت عبر مختبراتها في التعرف على هوية نحو 138 مفقوداً، بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي.

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