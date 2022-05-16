قشوط: الجيش يتحرك لمنع عودة داعـش بينما مليشيات المنطقة الغربية منشغلة في الصراع والتناحر

قال محمد قشوط، المحلل السياسي محمد قشوط، إن وحدات القوات المسلحة منذ أسبوع بدأت في تحركاتها، وبحلول اليوم أصبحت منتشرة في أغلب ربوع لـيبيـا ابتداءً من وحدات اللواء طارق بن زياد المعزز في مناطق وادي بي وأبو نجيم بتعاون مع الكتيبة 166 مصراتة.

واضاف قشوط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” كما نشرت منذ يومين وصولاً إلى كتائب اللواء 106 مجحفل التي انتشرت في مناطق حوض مـرزق اليوم بعد دخولها للمدينة وإلى سرايا اللواء 128 معزز، التي سيرت دوريات استطلاعية من الجفرة مروراً بوادي العقيب ومنطقة الفقهاء وصولاً لجبال الهروج”.

ولفت إلى أن الغرض من هذا الانتشار- عدم عودة تنظيم داعـش لمحاولة إيحاء نفسه من جديد باختراق المدن الليبية وطبعاً على مستوى الشخصي لا أراه سوى تخطيط مخابراتي لكن لابأس من إفشال أحلام بعض الدول بهذه التحركات الاستباقية .

وشدد على أن الجيش انتشر في دروب الصحراء الوعرة، بينما المليشيات المسيطرة على المنطقة الغربية منشغلة في تناحر بين المدنيين وتركيزهم في تقديم واجب العزاء لشامتين بعد كل خراب وحرق للممتلكات يرتكبونه .