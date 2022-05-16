حقوق الإنسان.. محور لقاء وزيرة العدل بحكومة الوحدة مع فريق أممي

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ناقشت، وزير العدل بحكومة الوحدة، اليوم الإثنين، مع فريق من بعثة الأمم المتحدة بليبيا، عدة نقاط متصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون وآلية تقديم الدعم في مجالات مختلفة.

وقالت الوزارة، إن الوزيرة عرضت على الفريق جهود وزارة العدل من خلال مباركة الحكومة تفعيل مبدأ سيادة القانون وعمل الوزارة واستكمال خطة تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأضافت، أن الوزيرة أكدت أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤية شاملة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وبحسب الوزارة، فقد “تقدم الفريق بالشكر والتقدير للوزيرة وأعربوا عن سعادتهم بإنجاز عمل وزارة العدل في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون”.