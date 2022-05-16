الحكومة الليبية ترحب بتوحيد مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية

رحبت الحكومة الليبية بما جاء في قرار الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الليبية، بشأن توحيد مجلس إدارة الشركة.

وأكد علي القطراني، نائب رئيس الحكومة الليبية، في بيان اطلعت 218 على نسخة منه، أن التوحيد “سيعود بالنفع على المواطن الليبي وسيرفع من معاناته. مضيفا أن إنهاء هذا الانقسام الذي دام لفترة من الزمن وكان له تأثير سلبي على الشركة وخدماتها وإداراتها، وأثر بالسلب أيضاً على

المواطن، يُعتبر خطوة شجاعة جاءت في الوقت المناسب”، حسب ما جاء في البيان.

ودعا القطراني كافة مؤسسات الدولة التي مازالت تعاني من الانقسام الإداري، أن تحذو حذو الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الليبية في اتخاذ مثل هذا القرار.

وكانت الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الليبية قد أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2022، الإثنين، وذلك بشأن إعادة تسمية مجلس الإدارة وهيئة المراقبة بالشركة.

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