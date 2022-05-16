ويليامز تؤكد وجود إجماع على بنود مهمة من مسودة الدستور في مشاورات القاهرة

أكدت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، إحراز تقدم مشجع تم خلال اليومين الماضيين بين أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة.

وأضافت ويليامز في تغريدة لها، أن هناك إجماعاً حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأعربت ويليامز عن أملها برؤية مزيد من التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو الجاري، بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

واستؤنفت يوم الأحد اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن تم تعليقها منتصف أبريل الفائت.

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