دريجة: المبيعات الضائعة تقدر بمليار دولار بسبب إغلاق النفط

أفاد الخبير الاقتصادي محسن دريجة بأن متوسط إنتاج النفط قبل الإغلاق الذي بدأ في الـ 17من شهر أبريل الماضي يقدر بمليون و200 برميل في اليوم الواحد، وأن متوسط الإنتاج بعد الإغلاق 800 ألف برميل، ومتوسط الكمية الموقوفة 400 ألف برميل في اليوم.

وأضاف دريجة عبر صفحته بفيسبوك أن دخل النفط بعد الإغلاق وصل إلى ملياري دولار منذ 17 أبريل وحتى أمس الأول؛ لأن المبيعات الضائعة تقدر بمليار دولار.

وأشار إلى أن الدولة أهدرت الثروات ولا تفعل بها شي سوى استهلاكها لأنها غارقة في الأفكار والسلوكيات السلبية ومصرة على الاستمرار في غيّها، لأن الحكمة غابت عن عقولها وسادتها الغوغاء.

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