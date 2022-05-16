البعثة الأممية: اشتباكات جنزور يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن شديد القلق إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس الأحد، والتي شملت إطلاق نار عشوائي وأنباء تفيد باستخدام للأسلحة الثقيلة في منطقة جنزور، وهي منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس.

وأكدت البعثة الأممية، في بيانها اليوم الإثنين، إن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح.

وأكدت أن عودة مثل هذه الحوادث مرة أخرى الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة.

ودعت البعثة، جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد.

كما دعت البعثة، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية.

وذكرت البعثة، جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام.