ارتفاع الإنتاجية بحقول منظومة الحساونة لمليون متر مكعب من المياه يومياً

أكد جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي عن وصول الإنتاجية لحقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، إلى مليون متر مكعب يومياً، بعد إرساء 70 مضخة جديدة عقب الانتهاء من خطة رفع الإنتاجية للعام 2021.

وأوضح الجهاز في منشور، الاثنين، أن الفرق الفنية بالمنظومة تواصل إرساء المضخات الغاطسة بحقول الآبار الحساونة، وذلك وفق خطة رفع الإنتاجية للعام 2022 والتي تستهدف إرساء عدد 75 مضخة بحقول الآبار.

من جانبه أفاد مدير عام المنظومة بأنه وحتى الاثنين، تم إرساء عدد 34 مضخة أي ما يعادل 45.3% من المضخات المستهدفة للعام الجاري.

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