مجلس حكماء وأعيان التبو في بلدية مرزق: نرحّب بالقوات المسلحة المكلفة بتأمين مدينتنا

رحب مجلس حكماء وأعيان التبو في بلدية مرزق، القوات المسلحة المكلفة بتأمين بلدية مرزق، مؤكدين على وحدة تراب الوطن جنوبا وشرقا وغربا، مجددين دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية، داعيين إياها إلى فرض الأمن بالتعاون مع مديرية أمن مرزق والأجهزة الأمنية في المدينة.

ودعا مجلس حكماء وأعيان التبو في مرزق، في بيان لهم، نازحي مرزق العودة إلى ديارهم وعدم الالتفات إلى أصوات النشازة والشاذة، والمعرقلين لعملية السلام والوئام، مطالبين الحكومة والجهات الخدمية التابعة لها بالعمل على تيسير عودة النازحين وتقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وقال الحكماء والأعيان: ”إننا سكان بلدية مرزق شيبًا وشبابًا ومن مختلف الخلفيات والتركيبات الاجتماعية، ندعو إلى وحدة الصف والكلمة وإعلاء كلمة الحق في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، في سبيل مصلحة الوطن العليا”.

وتابع البيان: ”نبين للرأي العام المحلي والدولي إننا نؤكد على تأييدنا التام للكتيبة 129 مشاة التابعة للقيادة العامة، ونبارك جهودها الوطنية، كما ندعو الكتيبة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه المساس بالأمن بالتنسيق مع مديرية أمن مرزق والأجهزة الأمنية الأخرى في فرض القانون وكافة التدابير الرادعة في سبيل استتباب الأمن والأمان”.