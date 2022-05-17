وزيرة العدل لـ«البعثة الأممية»: نعمل من خلال رؤية شاملة لترسيخ حقوق الإنسان

استقبلت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حليمة عبدالرحمن، اليوم الإثنين، فريق من بعثة الأمم المتحدة بليبيا.

وناقشت الوزيرة مع الوفد نقاط مهمة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون وآلية تقديم الدعم في مجالات مختلفة، وفقا لبيان وزارة العدل.

وتقدمت الوزيرة، باستعراض جهود وزارة العدل من خلال مباركة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تفعيل مبدأ سيادة القانون وعمل الوزارة واستكمال خطة تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأكدت أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤية شاملة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، حيث عرضت الوزيرة، موضوع مبادرة الميسرة بمباركة حكومة الوحدة الوطنية بدعم صندوق الزكاة والأثر الإنساني لهذه المبادرة، مشيدةً بدور المرأة الليبية وزيادة تمثيلها في العمل السياسي والإنساني بشكل عام.

وتقدم الوفد، بالشكر والتقدير للوزيرة، معربين عن سعادتهم بإنجاز عمل وزارة العدل في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون ومن جانبها تقدمت الوزيرة بالشكر لفريق البعثة الأممية بليبيا على سعيهم وتقديم الدعم لوزارة العدل وجهودهم الحثيثة وفق خطط مشتركة لتكون منارة السلام والعدل .