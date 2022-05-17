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البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات جنزور وتدعو لضبط النفس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في جنزور، وشملت إطلاق نار عشوائي وأنباء تفيد باستخدام أسلحة ثقيلة، مبدية تخوفها من تطور الاشتباكات إلى نزاع مسلح.

ودعت البعثة في بيان، الاثنين، جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية، مذكرة الأطراف المتنازعة بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت السبت في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس بين كتيبة فرسان جنزور والكتيبة 55، استخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والثقيلة قبل أن تتوقف بعد جهود ووساطات محلية.

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قناة 218 الليبية

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