اتحاد القبائل الليبية: تكليف السنوسي رئيس فرع الاتحاد بالمنطقة الوسطى

كلف اتحاد القبائل الليبية الشيخ طبيقة السنوسي الورفلي، اليوم الإثنين، بتولي خطة رئيس فرع الاتحاد بالمنطقة الوسطى.

يأتي هذا التكليف مع الزيارة التي يؤديها خلال هذه الفترة وفد اتحاد القبائل الليبية إلى تونس لطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة تتمثل في 7 لاءات، أبرزها “لا للتدخل الأجنبي” و”لا للوصاية الأجنبية” و”لا لبقاء كافة الأجسام السياسية” و “نعم لتنظيم الانتخابات”.

ويذكر أن وفد القبائل الليبية قد عقد العديد من اللقاءات مع جهات فاعلة في تونس، على رأسها الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وعميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة.

كما التقى الوفد برئيسة الاتحاد الافريقي بتونس وحيدة العياري والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي وسفراء روسيا وفنزويلا واليابان.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بجهات تونسية وأجنبية أخرى في الايام القادمة .