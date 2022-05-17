نواب يطالبون الحكومة الهندية برفع الحظر عن سفر عمالتها لليبيا

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة الهندية برفع الحظر عن سفر العمالة الهندية إلى ليبيا، من أجل زيادة التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عدد من أعضاء مجلس النواب يمثلون عدداً من اللجان البرلمانية الاثنين، سفير جمهورية الهند لدى ليبيا “نجولكهام جانجتى”، وذلك في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي خلال زيارة يقوم بها الأخير لتفقد أوضاع الجالية الهندية في المدينة.

وأكد النواب خلال اللقاء حرصهم على تعزيز العلاقات مع جمهورية الهند في جميع المجالات، وتشكيل فرق لمتابعة الموضوعات المشتركة، مشددين على أهمية الاستفادة من الخبرات الهندية في المجالات المختلفة منها الصحة والتعليم والإنشاءات والصناعات البتروكيماوية .

ودعا النواب إلى افتتاح قنصلية لجمهورية الهند في مدينة بنغازي لمزيد من التنسيق ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، موجهين الدعوة للسفير الهندي لزيارة المدينة مجدداً.

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