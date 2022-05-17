القطراني يبحث آلية تنفيذ مشاريع المواصلات والإسكان بمشاركة القطاع الخاص

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الإثنين، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي إجتماعاً بحضور وزير الإستثمار ووزير الحكم المحلي ووزير المواصلات والنقل ووزير الدولة للشؤون التشريعية ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية ومدير شركة البرنيق للطيران و رئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة.
,أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بإفتتاح صالة برنيق للطيران بنظام إستثمار ال BOT مؤكدا على أن الحكومة الليبية تدعم مثل هذه المشاريع التي تساهم وبشكل كبير في إنعاش الإقتصاد الوطني وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وطرحها للإستثمار من قبل القطاع الخاص .
وتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل التعاون لغرض تنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية خاصةً في قطاعي الإسكان والمواصلات.
وأكدت الحكومة الليبية أنها تسعى لتذليل كافة الصعاب وتسهيل الاجراءات لغرض توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في كافة المجالات .
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