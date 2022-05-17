القطراني يبحث آلية تنفيذ مشاريع المواصلات والإسكان بمشاركة القطاع الخاص

,أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بإفتتاح صالة برنيق للطيران بنظام إستثمار ال BOT مؤكدا على أن الحكومة الليبية تدعم مثل هذه المشاريع التي تساهم وبشكل كبير في إنعاش الإقتصاد الوطني وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وطرحها للإستثمار من قبل القطاع الخاص .