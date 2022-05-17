جهاز الأمن العام: تحرير 5 فلبينيات وضبط خاطفهن

أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، مساء أمس الإثنين، عن تحريره خمس فتيات من الجالية الفلبينية، مؤكدآ على ضبط الخاطف وإحالته للنيابة العامة.

جاء ذلك في منشور للجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، أضاف فيه ، بأن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، تمكنوا من تحرير خمس فتيات من الجالية الفلبينية، وضبط المتهم «ي.م.ع» في واقعة الخطف.

كما نشرت الصفحة مقطعًا مصورًا يظهر لحظة تحرير المخطوفات. وأضافت أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

ولم يوضح المنشور المنطقة التي كنَّ مخطوفات فيها أو متى جرت الواقعة.