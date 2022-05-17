وزارة العدل تؤكد حرصها على ترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان

أكدت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، أن الوزارة تعمل من خلال رؤية شاملة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مشيدةً بدور المرأة الليبية وزيادة تمثيلها في العمل السياسي والإنساني بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة عبد الرحمن الاثنين بفريق من بعثة الأمم المتحدة بليبيا، جرى فيه استعراض جهود وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون وآلية تقديم الدعم في مجالات مختلفة، بالإضافة لخطة تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وتعهدت الوزيرة عبد الرحمن بالعمل على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون، مشيدة بالتعاون بين الوزارة والبعثة الأممية بليبيا.

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