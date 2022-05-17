بلدية تاجوراء: ندعم الفرص الاستثمارية التركية في ليبيا

احتضنت بلدية تاجوراء، اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى رجال الأعمال والصناعيين الليبي- التركي، وذلك بدعوة من المجلس البلدي تاجوراء.

واعتبر المجلس البلدي، في بيان له، الفاعليات حدث غير مسبوق يأتي ضمن مساعي المجلس البلدي في تقديم فرص استثمار حقيقية تساهم في تفعيل الإمكانيات الاقتصادية والسياحية والثقافية والجغرافية التي تحظى بها مدينة تاجوراء.

وجاء ذلك بحضور كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات وعمداء بلديات طرابلس الكبرى، وسفير تركيا لدى ليبيا، والملحق التجاري التركي بليبيا.

كما شارك في الملتقى، حوالي 50 رجل أعمال تركي من اتحاد موصياد (musiad) لمناقشة فرص إقامة مشاريع استثمارية في تاجوراء في مختلف المجالات.

ومن جانبه، شدد خالد الأزرق، عميد بلدية تاجوراء، على أهمية الاستثمار وخاصة في مدينة تاجوراء الزاخرة بكافة متطلبات النجاح من خلال موقعها الجغرافي ومواردها البحرية وإمكانياتها السياحية والاقتصادية والثقافية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له خلال هذا الملتقى، أهمية الحدث، لافتا إلى أن العمل على دعمه من خلال إيجاد فرص حقيقية للمستثمرين الأتراك بمشاركة رجال الأعمال الليبيين بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات التجارية وبما يعود بالفائدة على رجال أعمال البلدين.

وجرى خلال الملتقى، عرض لأهم المواقع والمشاريع الصغرى والاستراتيجية التي من شأنها أن تحظى باهتمام المستثمرين في البلدين في عدة جوانب اقتصادية وسياحية وغيرها.