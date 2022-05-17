منظمة الهجرة: اعتراض 996 مهاجراً في المتوسط الأسبوع الفائت

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم إنقاذ/ اعتراض 996 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 8 -14 مايو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى كل من موانئ طرابلس والمايا والزاوية.

وأفاد التقرير بأن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 5711 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، من بينهم 4957 رجلاً و493 امرأة، و261 قاصراً، فيما غرق 114 وفقد 438 مهاجراً حتى تاريخه.

وتشهد مياه المتوسط محاولات مستمرة لقوارب الهجرة غير القانونية، للوصول إلى القارة العجوز، وسط اتهامات منظمات حقوقية للمجلس الأوروبي بإعاقة هؤلاء ودعم خفر السواحل الليبي لاعتراضهم وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا

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