الرعيض: نعمل على تهيئة الظروف للشركات التركية للعمل في ليبيا

أقام رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، المُقال عضو مجلس النواب محمد الرعيض مساء الأحد، مأدبة عشاء لوفد تركي رفيع المستوى ترأسه السفير التركي كنعان يلماز.

جاء ذلك بحضور أصحاب وزير الاقتصاد بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج، ووزير العمل في ذات الحكومة علي العابد، ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المُستقلين “موصياد MÜSİAD” التركية في ليبيا مرتضى قرنفيل بصحبة نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في كافة المجالات الاقتصادية والتعمير.

وبحسب بيان الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، أقيمت المأدبة كبادرة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات وكبرى الشركات من خلال التواصل مع جمعية “موصياد” المؤسسة الاقتصادية البارزة التي تضم أكثر من اثني عشر ألف عضواً في داخل وخارج تركيا، وتمثل ستين ألف مؤسسة اقتصادية في شتى المجالات، كما تضم أكثر من 83 نقطة اتصال داخل تركيا و 81 نقطة اتصال حول العالم.

ولفت البيان، إلى أن هذه المناسبة جاءت قبيل افتتاح مكتب لجمعية “موصياد” في طرابلس؛ مناقشة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ وتهيئة الظروف للشركات التركية للعمل في ليبيا سواء في البنية التحتية أو الصناعة والزراعة والتجارة.

وبالمقابل، أبدى المدعوين، استعدادهم ورغبة مؤسساتهم للعمل في ليبيا والمشاركة في النهوض باقتصاد البلدين والبنى التحتية في ليبيا.