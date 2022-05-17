أعيان وحكماء مرزق: ندعم الكتيبة 129 في فرض الأمن.. وندعو لعودة النازحين إلى ديارهم

تمسك مجلس حكماء وأعيان التبو في بلدية مرزق، بدعم الكتيبة 129 مشاة تحت إمرة محمد علي سيدا التباوي التابعة للواء 106، ويدعونها إلى فرض الأمن بالتعاون مع مديرية أمن مرزق والأجهزة الأمنية في المدينة.

ودعا مجلس حكماء وأعيان التبو في مرزق، في بيان لهم، نازحي مرزق العودة إلى ديارهم وعدم الالتفات إلى أصوات النشازة والشاذة .

وقال بيان الحكماء والأعيان:” إننا سكان بلدية مرزق شيبًا وشبابًا ومن مختلف الخلفيات والتركيبات الاجتماعية، ندعو إلى وحدة الصف والكلمة وإعلاء كلمة الحق في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، في سبيل مصلحة الوطن العليا.

وأكد البيان، على وحدة تراب الوطن جنوبا وشرقا وغربا، متابعا:” إذ نرحب بالقوات المسلحة المكلفة بتأمين بلدية مرزق والمتمثلة في كتيبة 129 مشاة التابعة للواء 106 الذي يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”.

وتابع البيان:” نبين للرأي العام المحلي والدولي إننا نؤكد على تأييدنا التام للكتيبة 129 مشاة، ونبارك جهودها الوطنية، كما ندعو الكتيبة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه المساس بالأمن بالتنسيق مع مديرية أمن مرزق والأجهزة الأمنية الأخرى في فرض القانون وكافة التدابير الرادعة في سبيل استتباب الأمن والأمان”.

ودعا البيان، النازحين من مرزق إلى العودة إلى ديارهم وعدم الالتفاف إلى أصوات النشاز والمعرقلين لعملية السلام والوئام، مطالبا الحكومة والجهات الخدمية التابعة لها بالعمل على تيسير عودة النازحين وتقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية.