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الحكومة الليبية: دخول فتحي باشاغا إلى طرابلس

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المكتب الاعلامي للحكومة الليبية يعلن رسميا عن دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رفقة عدد من وزراء حكومته إلى طرابلس

مصدر حكومي ل218: من وصلو إلى طرابلس هم فقط رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير الخارجية حافظ قدور على أن يصل الوزراء تباعا خلال الأيام القادمة

وزير الثقافة السابق حسن ونيس: وصول باشاغا إلى طرابلس كان عبر مطار معيتيقة

القوة الثامنة “النواصي” تعلن عبر منشور لها قبل قليل دخول السيد “فتحي باشاغا” إلى طرابلس لمباشرة أعماله منها رسميا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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