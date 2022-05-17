المعداني: لدينا لوم حاد على صنع الله لأنه لم يدعم قطاع الصحة بسرت

وجه عميد بلدية سرت، ” مختار المعداني “، لومًا حادًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط لعدم تقديمها دعمًا عينيًا للقطاع الصحي بالبلدية رغم الوعود التي قطعتها المؤسسة سابقًا بالخصوص، كما ناشد وزارة الصحة صيانة مستشفى «ابن سينا» التعليمي بالمدينة.

وقال المعداني في تصريحات صحفية :، «عندنا لوم حاد على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لماذا لم يدعم قطاع الصحة عينيًا..سرت مدينة قريب تكون نفطية ومجاورة للهلال النفطي، ولم يتم دعم القطاع الصحي بسرت من طرفكم رغم الاتفاق المسبق معكم».

كما أضاف المعداني أن مستشفى «ابن سينا» التعليمي بالمدينة هو «المستشفى الإيوائي الوحيد بالمنطقة ويقدم خدماته لأكثر من أربع بلديات على مسافة جغرافية تقدر بـ300 كلم»، مشيرًا إلى أن المستشفى «منذ العام 1978 لم يتم صيانته ولا توسعة أقسامه الإيوائية ولا تقديم الدعم له»، مناشدًا وزارة الصحة اتخاذ اللازم لصيانة المستشفى.

يذكر أنه عقد ببلدية سرت أمس الاثنين اجتماع طارئ ضم المعداني وعددًا من المسؤولين المحليين وأعضاء مجلس النواب عن المدينة لبحث المشاكل والصعوبات والاحتياجات اللازمة للقطاع والمرافق الصحية الواقعة في نطاق البلدية.

وأوضح المعداني ، أن الاجتماع عقد بعد تلقيهم عددًا من شكاوى المواطنين حول التقصير في قطاع الصحة، مؤكدًا أنه زار رفقة عدد من مسؤولي القطاع ونواب المدينة، الأحد، مستشفى «ابن سينا» التعليمي لتقييم العمل به.

كما أكد عميد سرت أن اجتماع أمس جرى خلاله الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لمعالجة أوجه القصور في قطاع الصحة في البلدية بشكل عام، وتحسين العمل الصحي بالمستشفى والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.